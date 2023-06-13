Путин сравнил отношения Европы и США с анекдотом

Владимир Путин во вторник, 13 июня, рассказал о том, как на самом деле складываются отношения американцев и европейцев. Об этом пишет РИА Новости.

По словам лидера России, эти «отношения» на самом-то деле напоминают больше анекдот, в котором единственный, кто прав – этот США. То есть, это можно считать за пункт №1, сказал Путин.

По его словам, пункт №2 – даже если Штаты не правы, то посмотрите в пункт первый. Именно поэтому Запад вторит общей идее помощи Украине, интересы которой, кстати, если разойдутся с пунктом №2, то всегда надо смотреть только в первый пункт, заявил российский лидер. Ведь в конечном итоге это и является интересами США.