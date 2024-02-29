Путин: стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности

Президент РФ Владимир Путин выступает с обращением к Федеральному собранию. Оно проходит в четверг, 29 февраля.

Глава государства, обращаясь к политикам и депутатам, высказался о ядерном потенциале РФ. Он заявил, что стратегическое ядерный силы страны сейчас находятся в состоянии полной готовности.

Путин также заявил, что Москва готова к диалогу с США по стратегической стабильности.

Отдельно российский президент во время своего обращения высказался об информации, которую Запад распространяет среди своего населения о планах России разместить ядерное оружие в космосе. Путин назвал такие заявления «голословными вбросами».

Ранее Путин также заявил, что Россия ведет праведную борьбу за свой суверенитет и свою безопасность.

Также российский лидер сообщил, что государство будет и дальше развивать институты демократии.

Посмотреть обращение российского президента можно на Первом канале, а также на телеканале «Россия 1».

В прошлом году Путин обратился к Федеральному собранию 21 февраля. Его выступление длилось 1 час 45 минут.