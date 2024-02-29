Путин: Россия сейчас ведет праведную борьбу за свой суверенитет и свою безопасность

Президент России Владимир Путин начал выступление с ежегодным посланием Федеральному собранию. Оно проходит в Гостином дворе в четверг, 29 февраля.

Глава государства затронул тему международных отношений. Он заявил, что РФ ведет праведную борьбу за свой суверенитет и свою безопасность. Путин также высказался о проведении специальной военной операции на Украине, заявив, что все ее цели будут достигнуты.

Ранее стало известно, что обращение Путина Федеральному собранию будет транслироваться по крупным экранам в Москве и Подмосковье. Также трансляцию покажут в других городах России.

Посмотреть обращение российского президента можно по Первому каналу, а также телеканалу «Россия 1».

В прошлом году Путин обратился к Федеральному собранию 21 февраля. Его выступление длилось 1 час 45 минут.

Ранее мы писали, что Путин намерен огласить стратегические планы страны.