Путин: у НАТО есть варианты признать контроль РФ над новыми регионами

Политика

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Коллективный Запад все еще имеет возможность достойно признать российский контроль на новых территориях. У него имеются такие варианты, нужно только желание. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с американским журналистом Такером Карлсоном, опубликованным на его официальном сайте. 

В интервью Путин предложил западному миру придумать способ достойно признать контроль РФ на новых территориях. Таким образом он ответил на вопрос американского журналиста о том, не было бы унижением для Североатлантического альянса в данный момент признать за РФ контроль территорий, 2 года назад являющихся украинскими. 

Путин также добавил, что на территории Украины произойдет воссоединение русского народа и это – неизбежно. Он указал на то, что Запад считает иначе и думает, что ему удалось навсегда разъединить одну часть народа от другой, но воссоединение случится. 

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