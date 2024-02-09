Путин: у НАТО есть варианты признать контроль РФ над новыми регионами

Коллективный Запад все еще имеет возможность достойно признать российский контроль на новых территориях. У него имеются такие варианты, нужно только желание. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с американским журналистом Такером Карлсоном, опубликованным на его официальном сайте.

В интервью Путин предложил западному миру придумать способ достойно признать контроль РФ на новых территориях. Таким образом он ответил на вопрос американского журналиста о том, не было бы унижением для Североатлантического альянса в данный момент признать за РФ контроль территорий, 2 года назад являющихся украинскими.

Путин также добавил, что на территории Украины произойдет воссоединение русского народа и это – неизбежно. Он указал на то, что Запад считает иначе и думает, что ему удалось навсегда разъединить одну часть народа от другой, но воссоединение случится.