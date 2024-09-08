Президент РФ Владимир Путин с официальным визитом посетил Монголию. В республике он находился 2 и 3 сентября.

Поездка российского лидера привлекла внимание китайских политологов, аналитиков и журналистов.

В средствах массовой информации КНР стали появляться сообщения о внешности президента РФ. Так, в Sohu написали, что жители Китая были шокированы тем, как молодо выглядит Владимир Путин. Китайцы отметили отличную физическую форму российского лидера о также то, что он выглядит намного моложе, чем его сверстники.

Также китайские журналисты сообщили, что Путина в Монголии встретили очень тепло, что, конечно, позволит преодолет дипломатическую блокаду, установленную США и Европой. Аналитики «Гуаньча» Чжан Синь и Чжун Фэй Тэн назвали визит президента РФ в Монголию еще одной геополитической победой Кремля.

Эта поездка имеет и огромное международное значение, так как Монголия, будучи участницей МУС, не произвела никаких задержаний, в отличие от требований организации.

Ранее сообщалось о том, что Путин учредил медаль к юбилею Победы в ВОВ.