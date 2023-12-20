Путин: Украина при поддержке Запада встала на путь террора

Украина при поддержке от спецслужб Запада открыто встала на путь государственного терроризма. Украинское правительство совершает диверсии против объектов гражданской инфраструктуры и теракты в отношении мирного населения. Соответствующее заявление сделал российский президент в обращении к сотрудникам российских специальных служб по случаю Дня работников органов безопасности в стране. Его поздравление было опубликовано на официальном сайте Кремля.

Путин указал на то, что действующий украинский режим заручился поддержкой спецслужб коллективного Запада и открыто встал на путь террористических методов. Действия Киева он назвал государственным терроризмом, указав на то, что на регулярной основе им совершаются теракты и диверсии в отношении граждан и гражданской инфраструктуры.

Путин призвал сотрудников отечественных служб усилить работы по противостоянию терроризму и активно сотрудничать с российским Министерством обороны и остальными ведомствами.

Глава государства также заявил, что попытки западных спецслужб по дестабилизации ситуации в РФ нужно жестко пресекать. По словам Путина, службы пытаются нарушить общественно-политическую ситуацию в стране и подорвать гражданский мир. В то же время, он выразил уверенность в том, что у спецслужб РФ получится защитить государство и его жителей.