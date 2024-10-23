На саммите в Казани президент России Владимир Путин угостил лидеров стран БРИКС на ужине традиционными татарскими блюдами. Как сообщил SHOT, среди угощений были пельмени с осетриными начинками, вареники с грибами и кыстыбый — татарская лепешка.

В меню также входили основные блюда на выбор: ягненок с овощами или судак. Десерты включали щербет из лайма, шоколадный торт и яблочный пирог.

Напитки представлены российскими винами от погреба Криница, такими как рислинг и купаж под названием «Риваж».

Таким образом, во время торжественного вечера лидеры стран БРИКС смогли попробовать разнообразие русской и татарской кухни, что свидетельствует о гостеприимстве хозяев.

Ранее сообщалось, что лидеров стран БРИКС встречали в аэропорту традиционными угощениями русской и татарской кухни. Среди блюд был чак-чак и соленый каравай.