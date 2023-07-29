Путин: украинские войска везде остановлены и отброшены

Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита Россия - Африка прокомментировал ход СВО и контрнаступление ВСУ на позиции ВС РФ.

Как подчеркнул российский лидер, везде, где пытались наступать украинские боевики, они либо остановлены, либо вовсе отброшены. Путин отметил, чт о в ходе контрнаступления ВСУ понесли большие потери как в живой силе, так и в военной технике.

«Конечно, везде противник остановлен, отброшен», — отметил Путин в беседе с журналистами в Константиновском дворце Санкт-Петербурга.

В продолжение темы Путин сообщил, что ВСУ, начиная с 4 июня в ходе неудавшегося контрнаступления потеряли 415 танков.

Ранее Минобороны РФ подтвердило уничтожение пункта управления ВСУ в Днепропетровске.