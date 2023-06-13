Путин установил 21 ноября Днем военной присяги

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает 21 ноября памятной датой в стране – Днем военной присяги. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В законе отмечается, что учреждение этой памятной даты ставит задачу воспитать граждан России, прежде всего – молодых россиян «в духе преданности и беззаветного служения Родине на исторических примерах верности воинов своему священному долгу».

Поправки в статью 11 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», касающиеся установления 21 ноября как День военной присяги, Совет Федерации одобрил 7 июня.

С инициативой отметить в России такой день ранее выступили сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди, сенаторы Юрий Воробьев, Виктор Кожин, а также депутатами Госдумы РФ.

Как отметила Ковитиди в докладе, новая памятная дата будет приурочена к издания 21 ноября 1721 года Указа Петра 1 «О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу».

21 ноября добавится к 15 другим памятным датам, которые отмечаются в России. Так, в законе установлены следующие памятные дни: 25 января – День российского студенчества, 15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 12 апреля – День космонавтики, 22 июня – День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год) и так далее.

2 мая президент РФ подписал указ о праздновании Дня молодежи в последнюю субботу июня. Ранее глава государства поручил перенести День молодежи с 27 июня на последнюю субботу июня.