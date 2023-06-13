Президент России Владимир Путин утвердил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Соответствующий документ появился во вторник, 13 июня, на официальном интернет- портале правовой информации.

В четверг, 1 июня, Государственная Дума РФ приняла аналогичный закон, который глава государства внес на рассмотрение 24 мая. 7 июня Совет Федерации одобрил денонсацию договора между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Принятый Госдумой законопроект поддержали 147 сенаторов.

В сопроводительных к закону документах говорилось, что соответствующий договор между Россией и Украиной уже не имеет силы в связи с присоединением к РФ территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и, как следствие, полным контролем Россией Азовского моря и Керченского пролива.

Договор между Москвой и Киевом о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан 24 декабря 2003 года в Керчи. Документ закреплял за водными объектами статус внутренних вод стран. Военные корабли и торговые суда двух государств могли свободно передвигаться в этих водах. В договоре отмечалось, что вопрос прохождения линии госграницы по Азову будет решаться отдельно.