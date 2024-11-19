Путин официально утвердил обновленную ядерную доктрину

Президент России Владимир Путин подписал указ, который утверждает новую версию ядерной доктрины — «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». Этот документ доступен для общественности.

Главный принцип новой доктрины заключается в том, что ядерное оружие рассматривается как последняя мера для защиты суверенитета страны.

В частности, расширен список стран и военных альянсов, в отношении которых будет применяться ядерное сдерживание. Также дополнен перечень военных угроз, которые требуют соответствующих действий.

Агрессия со стороны любого неядерного государства, если она происходит с поддержкой ядерного государства, будет расцениваться как совместное нападение на Россию.

Кроме этого, ядерный ответ может быть дан в случае критической угрозы суверенитету страны, даже при использовании обычного оружия, если нападение осуществляется на Беларусь как союзника, а также при массовом применении авиации, крылатых ракет, беспилотников и других летательных средств с пересечением российской границы.

Окончательное решение о применении ядерного оружия принимает президент России. Российская Федерация осуществляет ядерное сдерживание в отношении потенциальных противников: стран, объединений и союзов, которые рассматривают Россию как врага.

Предоставление своей территории и ресурсов для агрессии против России служит основанием для ядерного сдерживания данного государства.

Ранее зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал ошибкой мнение США о неприменении РФ ядерного оружия.