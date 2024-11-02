Медведев назвал условие для применения ядерного оружия Россией

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил вероятность применения Россией ядерного оружия. Он подчеркнул, что в некоторых случаях страна имеет на это полное право. Мнение политика опубликовано в эксклюзивном интервью RT .

Как считает Медведев, Америка не заинтересована в развязывании мировой войны, но часто играет с огнем, напрасно считая, что Россия не применит серьезное оружие. В США неоднократно говорили, что Москва не перейдет определенную черту. Зампред Совбеза поспешил разочаровать американских коллег.

«Они ошибаются. Если речь пойдет о существовании нашего государства... у нас просто не будет никакого выбора», — заявил Медведев.

При этом Медведев также исключил, что ядерное оружие может появиться на Украине. По его мнению, Киев в силах лишь создать «грязную бомбу», но небольшой мощности.

Ранее сообщалось, что Медведев назвал точку невозврата, когда отношения России и США перестали быть дружескими