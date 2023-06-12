Путин в День России назвал священным наследие предков и заверил в верности их традициям

Президент Владимир Путин поздравил российских граждан с Днем России. Он выступил в Кремле с праздничной речью.

Про словам главы государства, этот праздник подтверждает многовековое единство всех населяющих Россию народов. Президент также подчеркнул, что «нынешнее российское поколение верно священному наследию предков их традициям».

Владимир Путин в День России по традиции вручил государственные премии и золотые медали Героев Труда в Кремле. Их удостоились. среди прочих, реставраторы Третьяковки за работу над картиной Репина «Иван Грозный и сын его Иван», коллектив создателей фильма «Вызов» Клим Шипенко, Константин Эрнст и Юлия Пересильд.

Также лауреатами стали сотрудники Курчатовского института за работы в области физики ядерных реакторов и российские ученые за работы в области репродуктивной медицины. Госпремию за достижения в области гуманитарной деятельности получил режиссёр Карен Шахназаров.