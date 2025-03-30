Путин в поздравлении с Ураза-байрамом отметил вклад мусульман в развитие России

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил свои поздравления мусульманам страны по случаю праздника Ураза-байрам. В своем обращении он подчеркнул значимость их вклада в развитие России. Текст поздравления был опубликован на официальном сайте Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ).

В 2025 году 30 марта мусульмане по всему миру будут отмечать Ураза-байрам — праздник, который знаменует окончание священного месяца Рамадан.

Президент отметил, что мусульманские организации вносят значительный вклад в развитие общества и культуры, а также в реализацию различных проектов и инициатив, и это заслуживает глубокого уважения.

«Знаменующий окончание священного месяца Рамадан, этот древний и один из наиболее почитаемых мусульманами всего мира праздник олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию», — говорится в поздравительной телеграмме главы государства.

Путин напомнил, что мусульмане активно поддерживают участников и ветеранов специальной военной операции, а также их семьи.