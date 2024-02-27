Путин включил ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в Южный военный округ

Как приводится в размещенном на официальном портале правовой информации соответствующем указе президента РФ Владимира Путина, в созданный накануне Южный военный округ (ЮВО) внесены 19 российских субъектов.

Помимо прочего, в состав ЮВО включены республики Донбасса, а также Херсонская и Запорожская области.

«Настоящий указ вступает в силу с 1 марта 2024 года», — говорится в тексте.

Как отмечается в документе, на кабмин возложены обязанности привести все свои акты в соответствие с указом президента страны. Все должно быть исполнено в трехмесячный срок.