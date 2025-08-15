Путин возложил цветы к мемориалу летчиков СССР и США

Владимир Путин возложил алые розы к мемориалу летчиков Алсиба в Магадане, несмотря на дождь, без головного убора. Памятник посвящен героям воздушной трассы Аляска — Сибирь, по которой в годы войны перегоняли американские самолеты для СССР. Об этом сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин посетил Магадан, где почтил память советских и американских летчиков, участвовавших в перегонке самолетов по трассе Алсиб. Под дождем, без зонта и шапки, он возложил 20 алых роз к мемориалу, после чего отступил на шаг и поклонился.

Мемориал, открытый в 2020 году к 75-летию Победы, изображает рукопожатие советского и американского пилотов на фоне крыла самолета. Он напоминает о ключевой роли трассы Аляска — Сибирь, по которой с 1942 по 1945 годы перегнали почти 8 тыс. боевых машин.

Самый опасный участок маршрута пролегал над горами и «Полюсом холода» — Оймяконом. Летчики работали в экстремальных условиях: низкие температуры, кислородные маски, риск обледенения. Несмотря на это, они доставляли самолеты, внеся огромный вклад в победу над фашизмом.

Визит Путина символичен: он подчеркивает важность союзничества России и США в тяжелые времена. Церемонию сопровождала мелодия «Тишина» в исполнении военного оркестра.

