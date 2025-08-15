Жители Аляски перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа выразили теплые чувства к России и ее президенту, называя русских братьями и надеясь на улучшение отношений. Об этом сообщает РИА Новости.

В Анкоридже, где 15 августа состоится саммит лидеров России и США, царит необычное оживление. Местные жители — особенно представители коренных народов — открыто говорят о симпатии к русским. «Мы любим Путина, мы любим русских! Мы братья», — передают их слова очевидцы.

В городе заметно увеличилось число журналистов, а в кафе и ресторанах обсуждают предстоящую встречу. Работники заведений, в том числе выходцы из Казахстана, отмечают непривычный ажиотаж для тихого Анкориджа.

Некоторые жители вспоминают прошлое сотрудничество — например, совместную операцию по спасению китов — и надеются, что саммит станет шагом к улучшению отношений между странами. Пилот санавиации Алексей уверен: лидеры смогут договориться о чем-то важном.

Аляска, некогда бывшая частью Российской империи, до сих пор сохраняет культурные связи с Россией. Теперь же, судя по настроениям местных, эти отношения могут получить новый импульс.

