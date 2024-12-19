Путин впервые прокомментировал убийство генерала Кириллова

Президент России Владимир Путин продолжает давать ответы на вопросы в ходе объединенной с итоговой пресс-конференцией прямой линии. Она началась в полдень 19 декабря. Мероприятие транслируют ведущие федеральные СМИ РФ.

Глава государства ответил на вопрос американского журналиста NBC из зала, который назвал убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игоря Кириллова «покушением».

«Вы косвенно признали, что это теракт», — ответил Путин журналисту.

По словам российского лидера, киевский режим многократно совершал теракты против россиян, в том числе журналистов, и Запад ни разу это не осудил.

Напомним, убийство Кириллова произошло утром 17 декабря. Он вместе с помощником выходил из подъезда жилого дома на Рязанском проспекте Москвы, когда сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). Мужчины от полученных травм скончались на месте. Подозреваемого в совершении теракта задержали на следующий день — им оказался гражданин Узбекистана.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что готов к диалогу с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.