Путин вручил Терешковой орден Гагарина за выдающиеся заслуги в освоении космоса

В пятницу, 16 июня, глава государства подписал указ о награждении Терешковой. Она стала первым кавалером этого ордена. Вручение награды состоялось в 60-ю годовщину полета Терюшковой в космос.

«16 июня 1963 года состоялся полет первой женщины-космонавта. Тогда Советский Союз подтвердил свое лидерство в освоении космоса. Хочу отметить, что, по-моему, 19 лет после вас женщина не была в космосе. Ни Советский Союз, ни Соединенные Штаты женщин не посылали», – сказал Путин, вручая орден Терюшковой.

27 мая президент России учредил орден Юрия Гагарина. В указе, подписанном главой государства, отмечалось, что награду могут получить и иностранные граждане, которые сотрудничают с РФ в области космических исследований.

Терюшкова отправился в космос ровно 60 лет назад. Она летела на космическом корабле «Восток-6» и провела в полете почти трое суток.