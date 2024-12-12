Путин вручил звезду Героя России военкору Поддубному
Путин наградил военкора Поддубного звездой Героя России
Фото: [rutube.ru/Поддубный]
Президент России Владимир Путин вручил «Золотую звезду» Героя России военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному. Это высокое звание присвоено ему за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях боевых действий.
12 декабря российский лидер вручал государственные награды в Кремле. Также президент наградил композитора Александру Пахмутову (ей присвоено звание Героя Труда).
41-летний журналист из Белгорода Евгений Поддубный 7 августа 2024 года получил множественные ранения в Курской области после атаки дрона ВСУ. Врачи оценивали его состояние как тяжелое, но стабильное. Журналист проходил длительное лечение в московской больнице.
Поддубный известен своей активной журналистской деятельностью в зонах конфликтов в Иране, Израиле, Ливане, Египте, Пакистане, Таиланде и Сирии.
С 2014 года работа Поддубного сосредоточена на освещении событий, связанных с государственным переворотом на Украине и специальной военной операцией (СВО).
Поддубный удостоен нескольких орденов и медалей, а также имеет звание «Заслуженный журналист Российской Федерации».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что точку в украинском конфликте поставит президент РФ Владимир Путин.