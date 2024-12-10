Кадыров рассказал, как будет урегулирован конфликт на Украине

Точку в конфликте на Украине поставит президент РФ Владимир Путин. Такое заявление сделан глава Чечни Рамзан Кадыров. Его слова передает РИА Новости.

Избранный президент США Дональд Трамп, конечно, тоже может внести свой вклад в урегулирование ситуации на Украине. Например, в его силах прекратить оказывать военную помощь Киеву, отметил Кадыров.

Но все же решающий шаг в мирном урегулировании, по мнению чеченского лидера, сделает российский президент.

Накануне Трамп заявил, что за время проведения спецоперации ВСУ потеряли около 400 тысяч человек. Он обратился к киевским властям с призывом начать переговоры с Москвой.

В период предвыборной кампании Трамп заявлял, что после прихода к власти завершит конфликт на Украине за сутки. В Кремле к его словам отнеслись с недоверием.

Ранее эксперт Поликарпов призвал настроиться на наступление после слов Кадырова об СВО.