Путин: там, где ступает нога российского солдата, там наше

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2025 в Санкт-Петербурге, заявил, что считает русский и украинский народ единым.

В то же время глава государства подчеркнул, что в Москве исходят из сложившихся реалий. На Украине есть люди, которые хотят суверенитета, напомнил Путин.

«Мы не подвергали право украинского народа на независимость и суверенитет. Но положения суверенитета исходят из того, что Украина — это внеблоковое, внеядерное и нейтральное государство», — сказал Путин.

В то же время он заявил, что все территории, которые находятся под контролем РФ, уже вряд ли вернутся в состав Украины.