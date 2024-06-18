США пытаются старыми санкциями и вводя новые рестрикции измотать российскую экономику, однако все потуги заокеанских руководителей тщетны в их стремлении сдержать и изолировать Россию. На это в беседе с главной северокорейской газетой «Нодон синмун» указал президент РФ Владимир Путин.

США пытаются старыми санкциями и вводя новые рестрикции измотать российскую экономику, однако все потуги заокеанских руководителей тщетны в их стремлении сдержать и изолировать Россию. На это в беседе с главной северокорейской газетой «Нодон синмун» указал президент РФ Владимир Путин.

«Но как бы они ни старались, все их попытки сдержать, изолировать Россию провалились», — сказал глава российского государства.

Путин также напомнил, что за океаном хотят навязать планете миропорядок, являющийся по своей сути самой обыкновенной неоколониальной диктатурой. И всем, кто не согласны с таким положением вещей, приходится в той или иной степени сталкиваться с жестким внешним давлением со стороны США.

Ранее представитель американской администрации Джон Кирби заявил, что предстоящая поездка президента России Владимира Путина в Пхеньян для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном не может не внушать беспокойства.