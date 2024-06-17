США всерьез перепугал визит Путина к Ким Чен Ыну

Предстоящая поездка президента России Владимира Путина в Пхеньян для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном не может не внушать беспокойства, посетовал в эфире прямой трансляции на сайте Белого дома представитель американской администрации Джон Кирби.

По его словам, США недовольны возможным заключением между Россией и Северной Кореей соглашения о военном сотрудничестве, которое повлияет на расстановку сил на Корейском полуострове.

«Мы обеспокоены укреплением отношений между этими двумя странами. Мы будем предельно внимательно наблюдать за визитом», — сказал Кирби, комментируя предстоящую поездку Путина в КНДР.

Правда, сразу же Кирби осекся, отметив, что пока в Белом доме на усматривают конкретных признаков, указывающих на данное развитие событий.

Ранее политолог Марина Силкина заявила «Подмосковье сегодня», что предстоящая поездка Путина к Ким Чен Ыну — залог крепкой дружбы и сотрудничества РФ и КНДР на ближайшие годы.