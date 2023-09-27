Путин вскоре может встретиться с избранными главами регионов

Российский президент Владимир Путин может провести встречу с избранными главами регионов страны, выигравших выборы, прошедшие накануне. О планирующейся 28 сентября встрече сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на информацию источников, близких к администрации главы государства.

Как сообщил источник, встреча будет проведена посредством видеоконференцсвязи. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков еще не ответил газете, в действительности ли планируется проведение встречи.

Источник издания в российской Коммунистической партии сообщил, что на встрече будут присутствовать, в том числе и губернаторы-коммунисты. Сообщается, что на ней будет не только орловский глава Андрей Клычков, но и губернатор Хакасии Валентин Коновалов.

Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин сообщил журналистам, что если глава государства и решит встретиться с главами регионов, то скорее всего, встретится со всеми.