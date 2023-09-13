Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме Восточный

Президент России Владимир Путин встретил лидера КНДР Ким Чен Ына на космодроме Восточный в Амурской области.

Российский лидер прибыл на космодром из Владивостока, где принимал участие в Восточном экономическом форуме, а северокорейская делегация добралась до железнодорожной станции космодрома на поезде.

Встреча состоялась у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей. Для северокорейской делегации проведут экскурсию по космодрому.

У Путина и Ким Чен Ына состоятся переговоры как в составе делегаций, так, возможно, и тет-а-тет.

В составе российской делегации принимает участие министр обороны Сергей Шойгу, однако, как сообщалось, отдельной встречи глав оборонных ведомств двух стран не запланировано.