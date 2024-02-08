Путин встретился в Кремле с Бородой
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Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с главным раввином России Берлом Лазаром, сообщили в пресс-службе главы государства.
Кроме того, Путин встретился в президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой. В ходе беседы с обоими обсуждался ряд вопросов связанных в помощью захваченным движением ХАМАС заложникам в секторе Газа.
«Обсуждается содействие Москвы восстановлению мира на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.