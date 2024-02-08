Путин встретился в Кремле с Бородой

Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с главным раввином России Берлом Лазаром, сообщили в пресс-службе главы государства.

Кроме того, Путин встретился в президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой. В ходе беседы с обоими обсуждался ряд вопросов связанных в помощью захваченным движением ХАМАС заложникам в секторе Газа.