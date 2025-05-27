Путин встретится с главой Йемена для обсуждения сотрудничества

В среду, 28 мая, российский президент Владимир Путин намерен провести встречу с Ришадом Аль-Алими, главой президентского совета Йемена, который посетит Россию с официальным визитом, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе переговоров стороны планируют обсудить будущее российско-йеменских отношений в сферах политики, торговли, экономики и гуманитарной помощи, а также затронуть наиболее важные вопросы, касающиеся ситуации в регионе.

Ранее сообщалось, что в Кремле прошла встреча российского президента Владимира Путина и главы турецкого МИД Хакана Фидана.