Путин ввел понятие «специальная почтовая связь»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, закрепляющий в законе понятие «специальная почтовая связь». Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 14 ноября.

Закон устанавливает правила перевозки опасных, секретных и ценных грузов. Такими перевозками занимается ФГУП «Главный центр специальной связи» (ГЦСС), который входит в структуру Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Именно это ведомство накануне разработало законопроект о «специальной почтовой связи».

Накануне закон о «специальной почтовой связи» одобрили сенаторы.

Закон вступит в силу 1 апреля 2024 года. В список таких ценных посылок входят огнестрельное оружие, драгоценные металлы и камни, крупные суммы, психотропные вещества, военные грузы, полиграфическая продукция, защищенная от подделок.

Осуществление перевозок спецгрузов осуществляется железнодорожным, морским и речным транспортом, воздушным и автомобильным. Транспорт должен быть обозначен специальным отличительным знаком.

14 ноября Путин также подписал закон, уточняющий некоторые положения при организации выборов президента России. Среди прочего, в документе уточняются правила ведения фото- и видеосъемки на избирательных участках. Отмечается, что проводить ее могут только те лица, которые получили на это разрешение.