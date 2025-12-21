Путин выбрал к пирожкам из пекарни «Машенька» варенье «Вологодское»

В ходе субботней прямой линии президенту России Владимиру Путину была подарена корзина выпечки от люберецкой пекарни «Машенька», владелец которой ранее обратился к главе государства в эфире.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, глава государства продегустировал пирожки, используя в качестве начинки «Вологодское» вишневое варенье, произведенное на «Вологодском комбинате пищевых продуктов леса».

«Путин попробовал свежую выпечку с чаем и вареньем, и, как рассказали в Кремле, ему понравилось», — передает агентство.

Стоимость упомянутого варенья в розничных сетях, как выяснило РИА Новости, составляет от 270 до 300 рублей за банку объемом 370 граммов. Продукция комбината включает также варенье из абрикоса, персика, малины, клюквы, брусники и других ягод.

Ранее сообщалось о том, что владелец пекарни из Люберец получил корзину угощений от Владимира Путина.