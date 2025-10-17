Путин выразил благодарность Мелании Трамп за содействие в воссоединении семей

Владимир Путин выразил признательность супруге американского лидера Меланье Трамп за ее вклад в решение гуманитарного вопроса, связанного с воссоединением детей из России и Украины с их родными.

Об этом по итогам встречи глав двух государств сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Как передал Ушаков, российский лидер отметил персональные усилия г-жи Трамп в этой области.

«Наш президент высоко оценил личные усилия супруги президента США Меланьи Трамп по воссоединению российских и украинских детей с семьями и попросил президента США передать Меланье Трамп самые наилучшие пожелания», - сказал журналистам Ушаков.

Ранее сообщалось о том, что Мелания Трамп помогла российской девочке вернуться домой с Украины.