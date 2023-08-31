Путин выразил соболезнования президенту ЮАР Рамафосе в связи с пожаром

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования южноафриканскому коллеге Сирилу Рамафосе в связи с пожаром в Йоханнесбурге. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля в четверг, 31 августа.

«Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в Йоханнесбурге. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – следует из текста сообщения.

31 августа в пятиэтажном здании в столице ЮАР произошел пожар. В результате трагедии погибли 73 человека, еще 52 – пострадали. Как отметил телеканал SABC, в здании, по предварительной информации, незаконно проживали люди.

Ранее источник РИА Новости в посольстве России в Южно-Африканской Республике сообщил, что информации о пострадавших граждан РФ не поступало.

Пожар в пятиэтажном доме в Йоханнесбурге произошел в четверг. Погибли 73 человека, еще 52 пострадали. По данным телеканала SABC, в здании, предположительно, незаконно проживали люди.

В Йоханнесбурге с 22 по 24 августа проходил саммит БРИКС, в котором участвовал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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