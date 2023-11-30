Путин выразил соболезнования в связи со смертью Киссинджера

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью американского политика Генри Киссинджера. Российский лидер обратился к его супруге Нэнси.

«Примите глубокие соболезнования по поводу кончины вашего супруга Генри Киссинджера. Ушел из жизни выдающийся дипломат, мудрый и дальновидный государственный деятель», – говорится в послании президента.

Глава государства отметил, что сам многократно общался с Киссинджером. Его Путин считает незаурядным человеком. Российский лидер подчеркнул, что сохранит о нем светлую память.

Киссинджер умер на 101 году жизни в ночь на 30 ноября. Он являлся дипломатом и экспертом в области международных отношений. С 1969 по 1975 годы занимал пост советника президента США по национальной безопасности. С 1973 по 1977 годы был государственным секретарем США. В 1973 году стал лауреатом Нобелевской премии мира.

После начала Россией специальной военной операции на Украине Киссинджер неоднократно высказывал свое мнение относительно конфликта. Так, например, в интервью немецкому изданию Spiegel, политик заявил, что главная ошибка Запада заключается в отсутствии диалога с Россией.