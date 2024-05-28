Конституция Украины предусматривает продление полномочий, но только Рады, а не президента страны, отметил глава России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам своего визита в Узбекистан.

Таким образом, вопрос о легитимности Владимира Зеленского, у которого истек срок полномочий, остается проблемой для Украины. Путин отметил, что статья 111 украинской конституции предусматривает передачу полномочий спикеру Верховной рады.

Единственной легитимной властью Украины остается парламент и спикер Рады, отметил президент РФ.

Глава государства предположил, что задумка «хозяев» Украины состоит в том, чтобы переложить на действующую власть всю ответственность за провальные решения, включая новый закон о мобилизации.

Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Зеленский является нелегитимным президентом.