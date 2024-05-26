В Госдуме заявили о нелегитимности Зеленского

Об этом представитель ГД РФ написал в мессенджере. По его словам, свою легитимность украинский лидер утратил еще 21 мая.

«Любые соглашения с нелегитимным президентом недействительны и в будущем могут быть оспорены. С окончанием срока полномочий у Зеленского завершилось право выступать от имени Украины», — написал Володин.

По словам спикера ГД РФ, Зеленский, отменив выборы главы государства, узурпировал власть. Володин подчеркнул, что любые ссылки на действие военного положения в стране противоречат конституции украинского государства.

Володин отметил, что все решения, которые принимаются Зеленским, являются незаконными, в том числе и о мобилизации. Представитель Госдумы считает, что все украинские мобилизованные граждане должны вернуться домой. Также депутат заявил, что нелегитимность Зеленского должны признать европейские страны.

Отдельно Володин отметил, что с 2014-го года такого государства как Украина не существует, потому что власть в нем полностью контролируется Вашингтоном и Брюсселем. Он добавил, что на Украине полностью уничтожена экономика, а также подорваны национальные интересы.

Зеленскому 46 лет. Он является шестым президентом Украины. На этом посту он сменил Петра Порошенко.

Ранее мы сообщали, что Зеленский попросил Джо Байдена и Си Цзиньпина поучаствовать в «мирном» саммите по Украине, который пройдет в Швейцарии/