Путин высказался о преследовании Трампа в США

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию, сложившуюся вокруг экс-президента США Дональда Трампа, политическим преследованием. Об этом российский лидер сообщил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит 12 сентября во Владивостоке.

«Все, что происходит с Трампом – преследование по политическим мотивам, они обнажили их внутренние проблемы, это показывает, кто с нами борется», – сказал Путин.

Трамп, который представляет партию республиканце, возглавлял Соединенные Штаты с 2017 по 2020 годы. На посту президента его сменил представитель демократической партии Джо Байден.

В США Трампу предъявлены 91 обвинение по четырем уголовным делам. Среди них – 44 обвинения на федеральном уровне и 47 – на уровне штата. Политик вошел в историю как первый экс-президент США, которому в рамках судебного разбирательства были официально предъявлены обвинения по уголовному делу.

77-летнего Трампа обвиняют в подлоге финансовой документации, хранении секретных документов, сговоре с целью обмана государства, а также во вмешательстве в выборы в штате Джорджия.