Путин высказался о возможном членстве Украины в НАТО

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможное членство Украины в НАТО. В интервью политическому обозревателю ВГТРК и автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину, российский лидер заявил, что интеграция Украины в альянс создает угрозы для России.

С 11 по 12 июля в Вильнюсе прошел саммит НАТО, в котором приняли участие президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский. Ранее украинский лидер заявлял, что ожидает приглашения в альянс, однако этого не произошло.

«Членство Украины в НАТО создает угрозы для безопасности Российской Федерации. Одна из причин СВО – угроза вступления Украины в альянс», – сказал Путин.

Он также отметил, что Россия не выступает против обсуждения гарантий безопасности Украины, но при соблюдении гарантий безопасности России.

Путин отметил, что поставка западного вооружения на Украину усугубляет положение самой страны.

Итогом саммита в Вильнюсе стало обещание стран «Большой семерки» продолжить поддержку Украины. Лидеры G7 приняли совместную резолюцию о гарантиях безопасности для Киева. К ней, как отметили представители стран-участниц «Большой семерки», могут присоединиться все желающие.

Украина подала заявку на участие в НАТО по ускоренной процедуре 30 сентября 2022 года.