Путин высказался об использовании искусственного интеллекта на выборах

Президент России Владимир Путин прокомментировал использование искусственного интеллекта на выборах. По его словам, никакие современные технологии не заменят душевного отношения к людям со стороны других людей.

Об этом глава государства сообщил во время встречи с членами Центральной избирательной комиссии РФ и руководителями региональных избиркомов. Его слова приводят РИА Новости.

«Коллега из Ростова-на-Дону выступал, сказал две вещи, на которые я обратил внимание – душевное отношение к людям и о том, что мы внедряем современную технику (в избирательные процессы – ред.). Так и есть. Мы и дальше будем это делать», – сказал Путин.

Несмотря на это, во время выборов технологии ИИ будут применяться, но заменить человека он не сможет.

Ранее мы сообщали, что российский лидер в пример людей с железным стержнем привел жителей ЛНР и ДНР.

10 сентября в России прошел единый день голосования. Он также затронул новые регионы РФ – ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Выборы включали довыборы депутатов в Госдуму России, а также выборы глав нескольких субъектов страны и депутатов законодательных органов госвласти.