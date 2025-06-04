Путин высказался об уровне компетенций российских переговорщиков в Стамбуле

Когда Киев критикует уровень российских представителей, которые прибыли на переговоры в Стамбул, то он забывает, что такие суждения могут высказывать только действительно профессиональные специалисты. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, его точку зрения привело РИА Новости.

После доклада главы МИД Лаврова российскому лидеру о результатах второго раунда мирных переговоров в Турции Путин высказался об уровне компетенции тех, кто прибыл в Стамбул.

«Этот уровень со стороны могут оценивать только те люди, те эксперты, кто сам обладает безусловным авторитетом и высоким уровнем компетенций», — указал президент.

Он добавил, что Киев, когда начинает оскорблять другую сторону диалога, сам показывает свою полную некомпетентность и непрофессионализм. Те же, кто критикует переговоры, не обладают даже « элементарной политической культурой», когда выступают с оскорбительными высказываниями в адрес дипломатов, пытающихся с ними договориться.

Ранее сообщалось, что в ходе того же совещания Путин заявил, что диверсия в Брянской области с подрывом моста была изначально направлено именно против мирных жителей. Он добавил, что по всем международным законам такое квалифицируется как терроризм.