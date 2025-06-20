Путин: задачи взять Сумы нет, но это не точно

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2025 в Санкт-Петербурге, заявил, что не исключает, что украинский областной центр Сумы в ближайшем будущем может стать территорией России.

В то же время глава государства подчеркнул, что в Москве пойдут на это, не видя других возможностей исключить систематические обстрелы ВСУ российского приграничья со стороны Сумской области, напомнил Путин.

«У России нет цели забрать город Сумы, но такая возможность не исключена», — витиевато заявил российский лидер.

Ранее Путин в очередной раз заявил, что считает русский и украинский народ единым.