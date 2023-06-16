Путин заявил, что Байден отвечает за свои действия самостоятельно

Президент России Владимир Путин прокомментировал нынешнее положение США по отношению к России. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), глава государства заявил, что президент США Джо Байден несет ответственность за свои слова и поступки сам.

«Президент Байден – взрослый человек и опытный человек, не нам его учить, пусть делает, что считает нужным, а мы будем делать то, что соответствует интересам России и ее народу», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что с этой позицией необходимо всем считаться.

В марте 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордера на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Ее обвиняют в «незаконном вывозе детей с Украины».

Комментируя эту информацию, Байден заявил, что решение МУС является оправданным, хотя сам Белый дом не признает его компетенцию.

С начала специальной военной операции Байден неоднократно негативно высказывался в адрес Путина. США приняли позицию «военного партнера» Украины, помогая ей вооружением, боеприпасами и финансовой помощью.

Также, с начала СВО, дипломатическое отношения России и США обострились. МИД РФ направил ноту протеста в адрес Вашингтона из-за бесконтрольной поставки оружия Киеву, однако никакой реакции от американской стороны не последовало.