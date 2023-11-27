Путин заявил, что банковский сектор справляется со всеми трудностями

Президент России Владимир Путин заявил, что банковский сектор страны справляется со всеми трудностями, с которыми он столкнулся из-за западных санкций.

В понедельник, 27 ноября, российский лидер проводит встречу с группы ВТБ Андреем Костиным. Стороны, в том числе, обсуждают состояние судостроительной отрасли. Костин недавно был избран председателем Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Слова Путина приводят РИА Новости.

«Вот видите, наши недоброжелатели, видимо, не рассчитывали на то, что банковский сектор России будет проходить таким образом все сложности, которые создаются извне. Не учли, казалось бы, элементарные вещи, что банк – это не просто кубышка, где деньги лежат, а это часть экономики. Банковская сфера отражает состояние экономики в целом», – отметил Путин.

Также во время встречи с главой ВТБ Путин высказался о кредитно-денежной политике Центробанка, подчеркнув, что в этом вопросы необходимо «быть очень аккуратным с мягкостью».

С начала специальной военной операции РФ на Украине западные страны начали активное давление на Россию и российскую экономику. Как отмечал Путин, ограничения, введенные со стороны Запада, являются беспрецедентными, но, несмотря на это, страна со всеми ими справится.