Путин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» могут вернуться домой или подписать контракт с Минобороны РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что бойцы, которые служат в ЧВК «Вагнер», могут либо подписать контракты с Министерством обороны России, либо вернуться домой. Об этом российский лидер сообщил во время обращения к россиянам в понедельник, 26 июня.

«Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны либо другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким», – сказал Путин.

Он также поблагодарил бойцов за то, что они не пошли на «братоубийственное кровопролитие».

С вечера 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о начале так называемого «марша справедливости», который фактически стал попыткой военного мятежа в России. «Вагнеровцы» захватили штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону и заблокировали сам город.

24 июня Путин выпустил обращение к россиянам, в котором призвал прекратить попытку дестабилизировать обстановку в стране, а также призвал сплотиться.

В этот же день глава Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры сначала с Путиным, а потом – с Пригожиным, и добился отвода военных колонн ЧВК от Москвы.

Сам Путин дал Пригожину гарантии отходу в Белоруссию. В России на главу «Вагнера» завели уголовное дело.