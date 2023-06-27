Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» полностью финансировалась государством

Президент России Владимир Путин заявил, что работа частной военной кампании «Вагнер» полностью обеспечивалась государством. Об этом российский лидер заявил во вторник, 27 июня, на встрече с военнослужащими в Представительском кабинете Кремля.

По словам Путина, власти с мая 2022 по май 2023 выделили ЧВК более 86 млрд рублей. Кроме того, российский президент отметил, что компания «Конкорд», руководителем которой является глава «Вагнера» Евгений Пригожин занималась обеспечением питания армии РФ и за год получила от государства 80 млрд рублей.

«Мы всегда относились к бойцам и командирам этой группы с большим уважением, потому что они проявляли мужество и героизм», – добавил Путин.

Также глава государства выразил надежду, что «никто ничего не украл или украл поменьше». С этим, подчеркнул Путин, власти будут разбираться.

Вечером 23 июня Пригожин заявил о начале так называемого «марша справедливости», который фактически стал попыткой военного мятежа в России. Бойцы ЧВК «Вагнер» захватили штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону. Пригожин объявил о выдвижении военной техники на Москву.

24 июня Путин выступил со срочным сообщением перед жителями России, в котором призвал прекратить попытку военного мятежа в стране, а также сплотиться. В этот же день российский лидер провел переговоры с белорусским президентом Александром Лукашенко, с которым обсудил сложившуюся обстановку.

24 июня Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, после чего лидер «Вагнера» принял решение покинуть Ростов-на-Дону, а также развернуть военную технику от Москвы в направление полевых лагерей.