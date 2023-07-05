Путин заявил, что экономика России превосходит все прогнозы

Президент РФ Путин заявил, что сейчас экономика страны превосходит возможные прогнозы, что дарит надежду на дальнейшее достижение планируемых задач. Такое заявление президент сделал во время разговора с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Слова Путина передает издание ТАСС.

Он отметил важность выполнения соц. обязательств перед гражданами страны. Настолько же важным по заявлению президента являются результаты, превосходящие прогнозы. Президент пообещал, что намеченные задачи в сфере экономики будут выполнены к концу года.

Ранее поступала информация, что Мишустин заявил о том, что показатели экономики РФ оказались лучше, ожидаемых. В среднем, уровень достижения по показателям национальных проектов составил почти 99%. Реальные зарплаты выросли на 4,2%, а безработица составляет всего лишь 3%.