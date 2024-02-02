Путин заявил, что Германия уничтожает свою автопромышленность

Президент России Владимир Путин шуточно призвал помочь Германии в автопромышленности во время речи о нынешнем ее положении в стране. Его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Накануне Путин выступал на выставке-форуме «Россия», где услышал историю о первом вкладчике российского банка «Сбер» Николае Кристофаре и случае, который произошел с ним в Германии.

В одной из поездок у того сломались карманные часы, и он зашел починить их в мастерскую, в которой работал Карл Бенц – будущий создатель первого в мире автомобиля, работающего на двигателе внутреннего сгорания.

Рассказчик иронично заявил, что в автопроме Германии все началось с Кристофари и России.

В свою очередь, глава государства обратил внимание на то, что в данный момент ФРГ уничтожает собственный автопром.

«Надо бы как-то помочь им», — в шутку призвал президент.

Один из сопровождавших Путина предположил, что проблемы с автопромом ФРГ вызваны падением спроса – машины не покупают. Президент в ответ подчеркнул, что это – лишь одна из проблем.