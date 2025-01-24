Путин заявил, что Россия открыта к совместной работе с США

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к совместной работе с Вашингтоном. Об этом российский лидер сообщил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Путин отметил, что отказ прежней администрации США, которой руководил Джо Байден, от контактов не является виной России.

«Во-первых, хочу сказать, что Россия никогда не отказывалась от контактов с США. И не наша вина в том, что прежняя администрация от этих контактов отказалась», — сказал Путин.

Российский президент выразил надежду на то, что новое руководство США будет открыто для общения, а между странами наладится более эффективное сотрудничество в различных областях. Путин также призвал к уважению интересов обеих сторон и готовности к компромиссам для достижения общих целей.

Отдельно глава государства высказался и о конфликте на Украине, подчеркнув, что спонсоры Киева должны заставить Владимира Зеленского отменить запрет о переговорах с Москвой.

«Выполнять указания своих спонсоров, а мы знаем, что такие указания есть, отменять принятый указ о запрете переговоров (Зеленский — ред.) не спешит», — отметил Путин.

Российский лидер неоднократно заявлял, что Кремль готов к переговорам по мирному урегулированию конфликта. Путин отмечал, что на такой не хочет идти Киев, который на законодательном уровне запретил любый контакты с Москвой.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условия для восстановления диалога с США.