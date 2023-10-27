Путин заявил, что лично выбирал место для строительства космодрома Восточный

Президент России Владимир Путин рассказал о строительстве первого гражданского космодрома Восточный в Амурской области. Российский лидер заявил, что лично выбирал место, в котором он будет располагаться.

27 октября Путин проводит встречу с молодыми специалистами космической отрасли. Видео, на котором глава государства общается с учеными, публикуют ТАСС.

«В какой-то момент времени у страны не было денег вообще. Это начало двухтысячных годов. И когда я сказал, что у России должен быть собственный космодром, настоящий, гражданский, все посчитали, что это шутка. Но потом все-таки начали этим заниматься», – сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что изначально проектные работы по предложению Роскосмоса начались во Владивостоке. Позже, как отметил Путин, из-за погодных условий, которые складываются в регионе из-за расположения у Тихого океана, строительство космодрома пришлось перенести.

Космодром Восточной расположен в Амурской области вблизи города Циолковского. Общая площадь космодрома составляет 700 квадратных метров. На космодроме находится станция «Ледяная». Строительство объекта велось с 2012 по 2016 годы.