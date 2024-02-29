Путин заявил, что огласит в послании стратегические планы

Глава государства отметил, что в послании огласит не только ближайшие планы, но и стратегические задачи.

Также Владимир Путин подчеркнул, что перед страной стоят большие задачи, которые можно реализовать только объединившись.

Напомним, с 15 по 17 марта в России пройдут президентские выборы. ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов: Владимира Путина, Леонида Слуцкого, Владислава Даванкова и Леонида Слуцкого.