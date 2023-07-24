Путин заявил, что от застарелых конфликтов больше всех страдает Африка

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе застарелых конфликтов больше всего страдает Африка и ее страны. Соответствующее заявление он сделал в своей статье, опубликованной на официальном сайте Кремля.

В ней Путин заявил, что нынешнюю ситуацию в мире сложно назвать стабильной. Президент отметил, что старые конфликты только усугубляются, что способствует появлению новых угроз и препятствий для мира.

Главной «жертвой» этих конфликтов и препятствий Путин назвал Африку. По его мнению, именно на нее ложится бремя упомянутых проблем.

Недавно Путин отмечал сбалансированный подход африканских стран к СВО. Президент заявил, что развитие отношений со странами Африки сейчас приоритетно для внешней политики РФ.